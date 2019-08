Der 72-jährige Pianist Murray Perahia muss seine beiden Konzerte bei den Salzburger Festspielen am 30. und 31. August aus gesundheitlichen Gründen absagen. Für ihn übernimmt Emanuel Ax den Klavierpart in Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur op.58, teilte das Festival am Mittwoch mit. Das Klavierkonzert ist Teil eines Konzerts der Wiener Philharmoniker unter Bernard Haitink.

SN/APA (Getty)/Jamie McCarthy Emanuel Ax übernimmt den Klavierpart