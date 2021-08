Canto Lirico: Große Oper im Kammerformat

Sonya Yoncheva beleuchtet das Liedschaffen von Verdi und Puccini.

Die Melodie klingt vertraut. Es handelt sich zwar um ein Klavierlied mit dem verheißungsvollen Titel "Sole e amore", aber der Schöpfer hat es später in einer seiner populärsten Werke eingesetzt. Die Oper heißt "La bohème" und der Komponist folglich Giacomo Puccini.

Dieser Aha-Moment soll nicht der einzige bleiben im streng italophilen Solo-Programm, das Sonya Yoncheva im Haus für Mozart präsentiert. Denn im Fokus stehen Werke, die große Opernkomponisten für den privaten Gebrauch geschaffen haben: Klavierlieder, Kammerarien und Salonromanzen. Doch wer in "L'esule" des jungen Giuseppe Verdi genau hineinhört, der hört bereits den späteren Musikdramatiker und begnadeten Melodiker heraus.

Sonya Yoncheva vermag die Glut ihrer großen, tragfähigen Sopranstimme auch in diesen kammermusikalischen Miniaturen zu entfachen. Gaetano Donizettis "Depuis qu'une autre a su te plaire" aus dessen Pariser Zeit formt sie zu einer großen Szene, mit strahlender Höhe und langem Legato-Atem. Hier kann sich das kleine, feine Donizetti Ensemble auszeichnen, das aus nicht mehr als einem Streichquartett und einem Harfenisten besteht: Die Pizzicato-Begleitung verwandelt sich rhythmisch unentwegt, während die Melodielinie in den süffigen Arco-Passagen auf Rosen gebettet ist. Mit einem kurzen Satz aus Donizettis Streichquartett Nr. 13 leisten die exzellenten Musiker Entdeckungsarbeit, die "Meditation" aus "Thaïs" und das "Intermezzo" aus "Cavalleria Rusticana" sind Wunschkonzert-Hits, mit denen sich die Zeit bis zur nächsten Arie gut überbrücken lässt.

Die ständigen Auf- und Abgänge lassen die Spannung und Geschlossenheit eines Liederabends gar nicht aufkommen. Das Programm erweckt vielmehr den Eindruck eines bunten Abends voller Preziosen, von denen man sowohl im Belcanto- als auch im Verismo-Block gerne noch ein, zwei mehr gehört hätte. Um den markanten Stilwechsel noch zu verdeutlichen, wechselt Sonya Yoncheva in ein rotes Kleid. Auch in stimmlicher Hinsicht werden Facetten und Farben reichhaltiger. Puccinis "Sole e amore" ist in diesem Programm nicht das einzige Stück mit einem Opern-Nachleben: Ein Teil der kammermusikalischen Szene "Mentìa l'avviso" ist auch in "Manon Lescaut" zu hören.

Dass es auch im Opern-Eldorado Italien so etwas wie dezidierte Lied-Komponisten gab, zeigen Stücke von Francesco Paolo Tosti. Die "Mezzavoce"-Intimität seiner "Ideale" bildet einen deutlichen Kontrast zu Puccinis "Canto d'Anime". Scheinbar mühelos schmettert Sonya Yoncheva die Spitzentöne.

In der Zugabe verlässt die Sängerin die Sphäre der Salons und schlüpft in die Rolle der vielleicht populärsten Puccini-Bühnenfigur: "Si, mi chiamano Mimi".