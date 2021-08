Edith Clever mit Salzburger Festspielnadel geehrt

Die Schauspielerin Edith Clever ist mit der Salzburger Festspielnadel mit Rubin ausgezeichnet worden. "Es gibt unzählige gute, sehr gute Schauspieler - aber die vom Stamm der 'Göttlichen', die ganz Außergewöhnlichen sind nur sehr wenige", sagte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, die ihr die Ehrung bereits am vergangenen Mittwoch im Anschluss an die "Jedermann"-Aufführung überreichte, teilte das Pressebüro der Salzburger Festspiele am Sonntag mit.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Edith Clever als "Tod" im "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen