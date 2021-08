"Il trionfo del Tempo e del Disinganno": Schönheit muss leiden wie Jedermann

Regula Mühlemann schlüpft in einer szenischen Händel-Produktion bei den Salzburger Festspielen in die Rolle der Bellezza.

Es könnte alles so schön sein für Bellezza. Sie entscheidet die Wahl zu "The World's Next Topmodel" für sich, landet auf dem Cover der "Vogue" und wird auf der Tanzfläche umschwärmt. Disco! Disco! Party! Party! Doch kein Rausch hält ewig. Die Sehnsucht nach einem tiefgründigeren Lebenswandel wächst.

Bei den Salzburger Pfingstfestspielen verkörperte noch Mélissa Petit die zentrale allegorische Figur der Schönheit in Georg Friedrich Händels Oratorium "Il trionfo del Tempo e del Disinganno". Doch die Französin befindet sich ...