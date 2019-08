Hinter den lamellenartigen Holzwänden betrügen gelangweilte Frauen ihre Ehemänner, über die Treppen rennen junge, hoffnungsfrohe Männer um ihr Leben oder erstarren in der Hoffnung, eine Antwort für ihr tristes Leben zu finden. Eine Diagnose gesellschaftlicher Deformation, die Applaus fand.

Knirschend bewegt sich die Bühne in Evgeny Titovs Inszenierung der "Sommergäste", die ihre Premiere am Mittwoch auf der Perner-Insel in Hallein feierte. Während Gorkis Figuren über das Leben jammern, zieht die Zeit vorüber und mit ihr die Räume in Raimund ...