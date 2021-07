Nachtkritik "Jedermann": Halbnackt mit der Welt tanzen - leider geil!

Das kann Ärger geben: Lars Edinger ist ein großartig ernsthafter, vielschichtiger Jedermann in einer neuen Inszenierung zwischen Passionsspiel und Mysterymovie. So was war noch nie. Und das ist gut so!

Jedermann nuschelt und brüllt. Nur in rotem Höschen. Er fetzt und rockt, schmust und hadert, trägt hippiesk, oder doch heiligenscheinartig?, "flowers in the hair" und einmal einen goldenen Anzug, mit dem er auch in einer Schlagershow auftreten könnte. Er kniet halbnackt. Er kuschelt mit der Mama und scheißt sich vor dem Tod an. So viel hatte ein Salzburger Jedermann noch selten zu tun. Ach ja, er schlägert sogar mit dem armen Schuldknecht in einem echten Boxring. Für all ...