Nachtkritik "Simon Boccanegra": Der Hass wird über Twitter geschürt

Andreas Kriegenburg transportiert Giuseppe Verdis kühnes Musikdrama bei den Salzburger Festspie-len schlüssig in die Social-Media-Gegenwart. Aber funktioniert der Opern-Politthriller auch ohne die nötigen Akzente aus dem Orchestergraben?

"Make Genoa great again!", twittert ein Plebejer. Simon Boccanegra ist soeben zum Dogen des Stadt-staats ernannt worden. Gehörigen Anteil am Karriereschub des Korsaren trägt sein Spin Doctor Paolo Albani. Der gewiefte Taktiker der Macht manipuliert die Meinung in der digitalen ...