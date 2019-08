Achim Freyer will seine Inszenierung der Oper "Œdipe" nach außen tragen. Am Montag entscheidet das Bauamt der Stadt Salzburg.

Wo jetzt unter dem Vordach des Hauses für Mozart eine Sekttheke den Durst der Festspielbesucher stillt, könnte bald ein markantes Kunstwerk für Aufsehen sorgen. Achim Freyer kündigte am Freitag an, an einer Skulptur namens "Ödipus-Komplex" zu arbeiten. Das aus Stahl, ...