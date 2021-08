Opernauftritt für einen Elfjährigen: Jetzt singt er in der "Tosca", dann in "The Sound of Music"

Daniel Fussek (11) aus Wals-Siezenheim wird in der Festspielproduktion mit Opernstar Anna Netrebko auf der Bühne stehen. Im Großen Festspielhaus singt er die Arie des Hirtenknaben.

Daniel Fussek hat auch in den Sommerferien einen dichten Terminkalender, denn er wird in der Opernproduktion "Tosca" der Salzburger Festspiele auftreten - und das gleich als Solist. Der Elfjährige wird im dritten Akt die Arie des Schäferjungen singen. "Io de' sospiri ...", stimmt er das Lied in der Stimmlage Knabensopran an. Es ist in römischem Dialekt und besingt das Morgenrot, als Rom erwacht. Wenn es dann so weit ist, wird sich Daniel Fussek direkt vor Dirigent Marco Armiliato befinden und ...