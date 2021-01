Rabl-Stadler und Barenboim: "Musik als Ausdruck der Menschlichkeit hat gelitten"

Interview: Daniel Barenboim zur Jahreswende im Gespräch mit Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler

Die Jahreswende ist immer ein Anlass gleichzeitig zurückzuschauen und in die Zukunft zu blicken. Daniel Barenboim, der 1965 erstmals bei den Salzburger Festspielen auftrat, war auch im Corona-Sommer als Pianist und Dirigent zu Gast. Insgesamt trat er bis dato 87 Mal bei den Salzburger Festspielen auf. 2010 hielt er die Eröffnungsrede. 2020 feierte er sein 70-jähriges Bühnenjubiläum - und er wird auch 2021 wieder da sein. Zum Jahresende traf Festspiel-Prädidentin Helga Rabl-Stadler Barenboim zu einem Gespräch.



Rabl-Stadler: Daniel Barenboim, welchen Rückblick geben Sie uns von Ihrer Seite auf das Jahr 2020?

Daniel Barenboim: Ich glaube es war ein besonders schweres Jahr. Es gab noch nie ein weltweites Problem dieser Dimension. Selbst im 2. Weltkrieg gab es Orte, zu denen man fliehen konnte. Heute sind wir alle Sklaven dieser Pandemie. Man muss hier sehr verschiedene Probleme bedenken:

Selbstverständlich muss der erste Gedanke der Gesundheit in der ganzen Welt und für alle Menschen gelten.

Der zweite Gedanke muss den riesigen wirtschaftlichen Problemen gelten. Es gibt schrecklicherweise so viele Menschen, die die Pandemie wirtschaftlich in die Armut getrieben hat.

Und drittens darf man nicht vergessen, dass uns alle diese Pandemie attackiert hat. Wir können nicht entspannt denken. Es hat eine große Nervosität alle unsere menschlichen und beruflichen Beziehungen weltweit ergriffen. Es gibt Menschen, die ängstlicher sind, andere weniger. Aber wir stehen alle unter Druck.

Rabl-Stadler: Was ist die Rolle der Kultur in unserer Welt heute? Wie könnten Kunst und Kultur Kraft in dieser so kraftraubenden Zeit geben?

Wir müssen einbekennen, dass wir in den letzten Jahren nicht vorwärts denkend mit Kunst und Kultur umgegangen sind. Die Bildung sowohl der jungen Musiker als auch des Publikums hat nachgelassen. Das muss man in aller Ehrlichkeit sagen. Die musikalische Ausbildung der jungen Musiker ist da. Sie werden Spezialisten, zum Beispiel wunderbare Geiger oder Oboisten, auf einem Instrument, aber die Ausbildung ihres Wissens, ihre Gesamtkultur wurde oft vernachlässigt. Wenn man aber Beethoven spielt, der in diesem Jahr viel gespielt wurde, dann muss man wissen wer Goethe war, wer Schiller war und deren Ideen kennen, denn diese sind auch Inhalt seiner Musik.

Die andere Seite ist das Publikum: ein Großteil des Publikums hat weniger musikalische Bildung als früher. Arthur Rubinstein hat mir in den 1970er Jahren gesagt, dass sein Publikum Anfang des 20. Jahrhunderts am Wochenende selber zu Hause am Klavier Chopin gespielt hat. Heute hätten sie bestenfalls seine Chopin Walzer auf Platte. Das ist seither noch dramatischer geworden.

Rabl-Stadler: Welche Rolle kann die Musik spielen, welche spielt sie heute noch?

Musik als Ausdruck der Menschlichkeit hat gelitten und dagegen müssen wir kämpfen. Der Mensch hat die Möglichkeit, das Beste aus einer Situation wie zum Beispiel der Pandemie herauszuholen aber auch das Schlechteste.

Rabl-Stadler: Das heißt, dass die Menschen für sich und für andere Verantwortung übernehmen müssten?

Ja, es geht um die Menschenrechte, aber es geht auch um die Menschenverantwortung, aber darüber spricht niemand. Die positive Haltung wäre: Ja, Corona attackiert uns alle, alle gleich, Frauen wie Männer, ältere wie junge Menschen, unabhängig von jedem Status. Die Folge daraus wäre: wir müssen gemeinsam denken und agieren. Aber das ist sehr schwierig, weil das Gefühl für die Verantwortung füreinander verloren ging. Vielleicht haben wir die Politiker auch gezwungen, einen harten Kurs zu gehen, weil die Menschen von Anfang an nicht genug Verantwortungsbewusstsein gezeigt haben, wie man miteinander umgehen soll. Der Mensch ist generell ein Genie im Erfinden, aber dann weiß er nicht, was seine ethische Verantwortung dafür bedeutet für das, was er entdeckt hat.



Rabl-Stadler: Sind Sie optimistisch, dass die Menschen auch nach dem Lockdown Sehnsucht nach Live-Erlebnissen haben? Wie kommt die Kunst wieder auf die Bühne?

Ich teile Ihre Sorge. Man darf aber nicht vergessen, dass Musik im Raum entsteht, das heißt live auf der Bühne mit Publikum. So haben wir die Musik genossen, viel gelernt von ihr. Es gibt keinen Ersatz für dieses Gemeinschaftserlebnis. Streaming ist gut, ist wichtig, aber es ist kein Ersatz für Live-Konzerte und Live-Opernaufführungen.

Rabl-Stadler: Wie können wir die Politik davon überzeugen, dass Musik, dass Kunst und Kultur eine besondere Kraft für die Gesellschaft entwickeln?

Ein Großteil der Politik ist nicht interessiert an Musik, das akzeptiere ich auch. Aber ein Politiker, der eine Rolle in der Gesellschaft spielt, muss die Musik, die Kunst, behandeln wie einen Schatz. Ob sie ihn persönlich interessiert, ist zweitrangig, aber die Musik ist wichtig für die Gesellschaft.

Rabl-Stadler: Sie haben eine sehr politische Tat gesetzt, als sie 1999 das WEDO, das West-Eastern Divan Orchestra gegründet haben.

Die Gründung des WEDO war kein politischer, sondern ein humanistischer Akt. Ich wollte zeigen, dass junge Menschen aus unterschiedlichen politischen Welten, Kontakt haben und gemeinsam musizieren können. Ich bin von ganzem Herzen dankbar, wie sich das Orchester über 20 Jahre musikalisch entwickelt hat. Aber ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass es in der Region ein größeres Echo finden würde. Das ist leider nicht der Fall. Andernteils: Wir haben ungefähr gleich viele Menschen, die uns bewundern in Palästina, Israel und in arabischen Ländern wie Menschen, die uns nicht akzeptieren. Das heißt, es muss etwas richtig sein, an dem, was wir tun. Es ist nicht einseitig, es ist ein Projekt, das zeigt, dass Menschen, wenn sie es nur wollen, eine gemeinsame Sprache finden können.

Rabl-Stadler: Das West-Eastern Divan Orchestra ist jedes Jahr bei den Salzburger Festspielen zu Gast. Dieses Jahr wieder mit zwei Konzerten.

Es ist für mich persönlich eine besondere Freude und Ehre, dass die Salzburger Festspiele uns so unterstützen und dass wir jährlich in Salzburg spielen können. Das ist mir sehr wichtig.

Rabl-Stadler:Was schätzen Sie an Lahav Shani als jungen Dirigenten besonders, der in diesem Sommer mit dem WEDO sein Debüt in Salzburg geben wird?

Er ist außergewöhnlich begabt und bereits Chef von zwei Orchestern, er macht seinen Weg, hat auch bereits bei der Mozartwoche dirigiert.

Rabl-Stadler: Was geben Sie einem jungen Dirigenten in dieser turbulenten Zeit mit?

Begabung allein genügt nicht: Partitur lesen ist schwieriger als ein Buch lesen. Wenn man einen Satz nicht versteht, kann man ihn in einem Buch nochmals lesen. Der Dirigent muss verstehen, dass Begabung wie ein Garten ist, der Wasser braucht. Man muss in und mit der Musik denken, es reicht nicht hunderte von Konzerten zu spielen. Man muss im Kopf behalten, was in der Vergangenheit war, gleichzeitig in der Gegenwart bleiben, weil es das ist, was erklingt und an die Zukunft denken, was passiert dynamisch, harmonisch, melodisch in den nächsten Takten.

Rabl-Stadler: Wie entstanden die Programme der beiden Konzerte, die am 11. und 12. August in Salzburg zu hören sein werden?

Michael Barenboim und Kian Soltani spielen am ersten Konzertabend das Doppelkonzert von Brahms. Sie treten solistisch wie auch als Musiker des WEDO auf. Die Symphonie von César Franck liebe ich, aber man hört sie selten, beginnen werden wir mit Beethovens Prometheus-Ouvertüre. Am zweiten Abend dirigiert Lahav Shani zwei Stücke des 20. Jahrhunderts, Bartóks Divertimento und Prokofjews erste Symphonie. Und ich werde das Klavierkonzert Nr. 2 von Brahms spielen.

Rabl-Stadler: Sie spielen gerne mit Familie und Freunden. Im Sommer wird ihre musikalische Freundin Martha Argerich mit Renaud Capuçon in Salzburg auftreten, die im Juni ihren 80.Geburtstag feiern wird. Woher kennen sie einander?

Ich habe Martha 1949 im Haus eines österreichisch-stämmigen Juden, Herrn Rosenthal, in Buenos Aires kennen gelernt, der jeden Freitag zur Hausmusik geladen hat, und da habe ich mich musikalisch in sie verliebt. Sie repräsentiert nur das Beste von allem, was man sich vorstellen kann.



Interview der Salzburger Festspiele für die SN-Online-Ausgabe bearbeitet von Bernhard Flieher

Quelle: SN