Sängerin Tanja Ariane Baumgartner: "Man kann die Klytämnestra nicht ablegen"

Richard Strauss hat auch für Elektras Mutter ein Denkmal geschaffen. Tanja Ariane Baumgartner verkörpert die mythische Mörderin.

Klytämnestra ist eine freundliche Dame. Zumindest, wenn man Tanja Ariane Baumgartner gegenübersitzt, die heuer erneut in der Festspiel-"Elektra" zu erleben ist. An Salzburg liebt die deutsche Mezzosopranistin die radläufige Erreichbarkeit der Festspielhäuser und Wanderungen auf den Gaisberg. Abends schlüpft sie in die Rolle der Mörderin Agamemnons, von der sie sagt: "All diese Gefühlstiefe ist drinnen wie in einem Vulkan, der auszubrechen droht."

Wie gut schläft man als Klytämnestra? Tanja Ariane Baumgartner: Hat man gute oder schlechte Nächte? (Klytämnestra ...