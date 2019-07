Salzburg feiert zur Festspieleröffnung ein großes Fest

Auftakt zu den Salzburger Festspielen: Rund 50 Veranstaltungen an etwa 30 Orten in der Salzburger Altstadt sind am Samstag kostenlos zugänglich. Die SN haben das Fest besucht.

Mit schwungvollen Klängen des "Trio negro" eröffnete Salzburg-Museum Martin Hochleitner am Samstagvormittag im Rahmen des Fests zur Festspieleröffnung die Ausstellung "Moving Portraits". Mit dabei war natürlich auch Künstlerin Gudrun Kemsa. "Von der Galerie 5020 bis zum Erzstift St. Peter, vom Keltenmuseum bis zum Schloss Hellbrunn hat Gudrun Kemsa Menschen porträtiert, die Kunst in Salzburg betrachten. Entstanden ist ein zeitgenössisches Projekt, das eine Außenperspektive auf Kunst in Salzburg eröffnet", betonte er.

"Die Stadt genießen" Bei der Eröffnung dabei war auch Stefanie Walkhoff. "Wir werden jetzt einfach die Stadt genießen und dann im Haus für Mozart die Konzerte von Mihai Tang und dem Harbin Symphony Orchester und das des Janosch Ensembles genießen", schildert sie. Zusammen mit ihrem Begleiter Michael Vogel ist sie Samstagfrüh aus Bayern angereist, um - wie schon in vergangenen Jahren auch - das Fest zur Festspieleröffnung zu besuchen. GuteMusik, neue Musik, neue Erkenntnisse und eine gewisse Neugier auf neue Stimmen - das verbinden die beiden mit der Festspielzeit in Salzburg.

SN/Stefanie Schenker Kamen extra aus Bayern zum Fest zur Festspieleröffnung: Stefanie Walkhoff und Michael Vogel

Bei der Maskensäule vor dem Festspielhaus hat sich inzwischen eine kleine Menschentraube gebildet. Archiv-Leiterin Franziska Lettowsky und ihre Mitarbeiterinnen bieten dort zu Schnäppchenpreis Schätze aus dem Archiv der Salzburger Festspiele an. Neben alten Programmheften sind das auch CD-Aufnahmen vergangener Festspielkonzerte. "Wir haben hier zum Beispiel die CD ,Wiener Philharmoniker und ihre Dirigenten' - da ist auch eine Aufnahme mit Arturo Toscanini drauf, das ist schon eine Rarität", schildert die Expertin. Um zwei Euro das Stück wechseln die CDs den Besitzer. Für andere wie jene des Young Singer Projects oder des Young Conductor Awards werden freiwillige Spenden gesammelt, die der Jugendarbeit der Festspiele zugute kommen.

Rares aus dem Bestand Fast jedes Jahr bei den Kostbarkeiten aus dem Archiv schaut Elisabeth Neubauer vorbei. Die 80-jährige Salzburgerin sammelt alte Programmhefte. Warum? "Um zu lesen und mich weiterzubilden", sagt sie. Und ergänzt: Für das Konzert ihres Lieblingspianisten Lang-Lang habe sie leider keine Karten mehr ergattert - "da habe ich zu lange gewartet". Jetzt hofft sie, dass sie dennoch eine Gelegenheit findet, ihm den langgezogenen Stoffhund zu übergeben, den sie für ihn gekauft hat. "So einen hatte er immer auf seinem Klavier liegen, bis er ihm dann irgendwie abhanden gekommen ist. Ich habe lange gesucht, und endlich in einem Geschäft in der Kaigasse einen solchen Hund gefunden", berichtet die Salzburgerin. Das Programm gibt es online zum Durchblättern.