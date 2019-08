Salzburger Festspiele: Anna Netrebko ist wieder fit, Auftritt gesichert

Operndiva Anna Netrebko wird am Samstagabend wieder auf der Bühne stehen. Nachdem sie ihren Auftritt am Mittwoch in der konzertanten Oper "Adriana Lecouvreur" bei den Salzburger Festspielen wegen einer Erkältung kurzfristig abgesagt hatte, hatten Fans um den heutigen Auftritt gebangt.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Netrebko-Fans können wieder beruhigt sein