SN-Digital - FAQs

Was ist das SN-Digitalabo und welche Vorteile habe ich davon?



Ihre Vorteile im Überblick: Die SN als E-Paper in der SN-App, schon ab 20.00 Uhr am Vorabend

Unbegrenzter Zugriff auf alle SN-Plus-Artikel auf SN.at

Unbeschränkter Zugang zum SN-Archiv

auf bis zu 5 Geräten nutzbar

"SN Plus Newsletter" - wöchentlich exklusiv für Digital-Nutzer Das SN-Digitalabo beinhaltet den unbegrenzten Zugang zu SN-Plus-Artikeln sowie verschiedenste E-Paper in der SN-App.Ihre Vorteile im Überblick: Sie können das SN-Digitalabo für 3 Monate um nur 0,99 Euro testen, oder um 26,90 Euro pro Monat ein SN-Digital Jahresabo abschließen.

Alle Details zu SN-Digital und den gültigen Tarifen finden Sie unter sn.at/digitalabo

Kann ich das SN-Digitalabo kostenlos testen?



Alle Details dazu finden Sie unter Sie können das SN-Digitalabo für 3 Monate um nur 0,99 Euro testen.Alle Details dazu finden Sie unter sn.at/digitalabo

Was Sind SN-Plus Artikel?

Artikel, die mit "SN Plus" [Icon] gekennzeichnet sind, stellen ausgewählte Premium-Lesestücke dar, die nur den Abonnenten vorbehalten sind. Mit Ihrem SN-Digital-Abo können Sie alle Artikel, in der SN-APP sowie auf SN.at, lesen.

Auf welchen Geräten kann ich das Digital-Abo nutzen?

Das Digital-Abo kann auf allen Smartphones und Tablets mit iOS Betriebssystem (iPhone, iPad, iPad mini), den gängigen Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem, dem Amazon Kindle Fire sowie Windows und Mac Desktops genutzt werden.

Was ist im Digital-Abo inkludiert?

Digital-Kunden haben von ihrem Smartphone, Tablet oder Desktop Zugriff auf die digitale Ausgabe der "Salzburger Nachrichten" und das e-Paper der "Salzburger Nachrichten".

Warum muss ich für digitale Inhalte bezahlen?

Da guter Journalismus Geld kostet, ist das digitale Zeitungsangebot der "Salzburger Nachrichten" seit September 2013 nicht mehr kostenlos. Mit der Einführung eines moderaten Abo-Modells sollen Mittel und Wege geschaffen werden, die digitale Sparte der "Salzburger Nachrichten" weiter auszubauen.

Ab wann kann ich die tägliche Ausgabe nutzen?

Die digitale Ausgabe der "Salzburger Nachrichten" wird in der Regel um zwischen 20 Uhr publiziert. Aktualisierungen der Ausgabe erfolgen noch in der Nacht und am darauffolgenden Tag bis Mittag - bei außergewöhnlichen Ereignissen auch später. Über das Erscheinen neuer Ausgaben und außergewöhnliche Ereignisse werden Sie auf Wunsch auch auf ihrem Tablet mittels Push-Benachrichtigung informiert.

Was mache ich, wenn ich auf Urlaub gehe?

Die digitale Ausgabe der "Salzburger Nachrichten" ist weltweit zum gleichen Zeitpunkt verfügbar. Dadurch müssen Sie auch im Urlaub nicht auf Ihre SN verzichten.

Bitte beachten Sie, dass im Ausland Roaming-Gebühren für die Internetnutzung anfallen können.

Brauche ich eine Internet-Verbindung, um das Digital-Abo nutzen zu können?

Ja, zum Laden der Ausgabe benötigen Sie eine Internet-Verbindung. Beim Download der Ausgabe werden auch die ersten Bilder mitgeladen. Wenn Sie Bildstrecken und Videos ansehen oder ein Rätsel lösen wollen, benötigen Sie auch weiter eine Internetverbindung. Texte können auch ohne Internetverbindung gelesen werden. Das E-Paper kann nach dem Download ebenfalls offline gelesen werden.

Kann ich auch ein E-Paper der "Salzburger Nachrichten" herunterladen?

Über die Digital-Ausgabe der "Salzburger Nachrichten" können Sie auch ein E-Paper der gedruckten Zeitung laden. Klicken Sie dazu im Menü auf den Button "E-Paper". Sie laden dann in einem Schritt die Stamm- und die Lokalausgabe der SN herunter.

Wie groß ist die Datenmenge, die beim Download anfällt?

Abhängig von der Anzahl der Seiten und der verwendeten Bilder hat eine Digital-Ausgabe der "Salzburger Nachrichten" zwischen 9 und 11 Megabyte.

Das E-Paper der "Salzburger Nachrichten" hat pro Seite eine Größe von 500KB (Android, Desktop) bis 1 MB (iOS). Das entspricht bei einer normalen Wochentagsausgabe einem Gesamtvolumen von 32 bis 64 MB, am Samstag entsprechend des Umfangs der Wochenendausgabe mehr.

Ich habe die App installiert, finde aber das Symbol nicht mehr.

Die App der "Salzburger Nachrichten" finden Sie auf iOS Geräten am Home-Bildschirm und auf Android-Geräten im Programm-Menü.

Muss ich eine geladene Ausgabe wieder löschen, um Platz zu sparen?

Die App der "Salzburger Nachrichten" ist so eingestellt, dass sie alle geladenen Ausgaben für vierzehn Tage behält. Optional können Sie das automatische Löschen in den Einstellung selbst deaktivieren. Als Favorit gekennzeichnete Ausgaben werden nicht gelöscht.