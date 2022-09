Hier finden Sie die wichtigsten Angaben über den Verlag, Herausgeber und Redaktion und zur Nutzung von sn.at.

1. Medieninhaber

Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m.b.H. & Co KG

Unternehmensgegenstand: Medienwesen

Sitz: 5021 Salzburg, Karolingerstraße 40

Vertretungsbefugte Organe:

Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m.b.H.

Geschäftsführer: Dr. Max Dasch, Mag. (FH) Maximilian Dasch, Mag. Martin Hagenstein, MAS

2. Eigentumsverhältnisse

Beteiligte Gesellschaften:

Anteil/Stimmrecht: 1%. Die Gesellschaft steht zu 100% im Eigentum von Dr. Max Dasch.

Name: MaDa Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H.

Anteil/Stimmrecht: 100%. Die Gesellschaft steht zu 100% im Eigentum von Dr. Max Dasch

3. Verhältnisse zu anderen Medienunternehmen:

Die Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m.b.H. & Co KG ist an folgenden Medienunternehmen beteiligt:

Salzburger Verlagshaus GmbH, Salzburg, zu 100% Betriebsgegenstand: Herausgabe der Wochengratiszeitung "Salzburger Fenster" und der Wochenzeitungen "Stadtnachrichten", "Flachgauer Nachrichten", "Tennengauer Nachrichten", "Pongauer Nachrichten", "Pinzgauer Nachrichten" und der "Lungauer Nachrichten", sowie der Magazine "Salzburger Fenster Magazin", "mitten:drin" und "SALZACHbrücke"

SALZBURG24 GmbH, Salzburg, zu 100%. Redaktioneller Betrieb und Vermarktung digitaler Informationsplattformen, Entwicklung digitaler Geschäftsfelder wie Shop, Affiliate, Streaming, Datenbanken, etc. sowie Herstellung, Verkauf, Betrieb, Vertrieb und Vermarktung von Informationssystemen und deren Inhalten.

an der Druckzentrum Salzburg Betriebsgesellschaft m.b.H., gemeinsam zu je 50 % mit der Mediaprint Zeitungs* und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG. Betriebsgegenstand: Druck von Zeitungen in Groß* und Kleinformaten, Zeitungsbeilagen und Sonderformaten.

Tele Zeitungsverlagsgesellschaft m.b.H & Co KG, Wien, zu 12,38%

Betriebsgegenstand ist die Herausgabe der Fernsehzeitschrift "Tele"

Betriebsgegenstand ist die Herausgabe der Fernsehzeitschrift "Tele" APA Austria Presseagentur, Wien, zu 2,8%. Betriebsgegenstand ist die Erstellung und Verbreitung von Nachrichten aller Art, insbesondere von Nachrichtendiensten.

Die Bundesländerverlage-Beteiligungsges.m.b.H. zu 16,67 %. (Beteiligung ohne operative Tätigkeit).

Salzburg Logistik Gesellschaft mbH & Co. KG, gemeinsam zu je 50 % mit der Mediaprint Zeitungs* und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG. Betriebsgegenstand: Hauszustellung von Tageszeitungen. Neben den Haupttiteln Salzburger Nachrichten, Salzburg-Krone und Kurier liefert die Salzburg Logistik auch Fremdtitel wie die Oberösterreichischen Nachrichten, Die Presse, Der Standard, Neues Volksblatt Linz, Tiroler Tageszeitung, Profil, Format und Trend, aber auch ausländische Tageszeitungen wie die Süddeutsche Zeitung aus.

Die MADA Vermögensverwaltungs GmbH ist beteiligt:

an der "Salzburger Nachrichten" Verlagsg.m.b.H. & Co.KG zu 100%

Conova communications GmbH, gemeinsam zu je 50 % mit der Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation. Betriebsgegenstand: IT-Dienstleistung.

Zeta Medienservice GmbH zu 50% (ruhend)

an der Druckzentrum Salzburg Immobilien Ges.m.b.H. zu je 50 % mit der Mediaprint Zeitungs* und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG (Vermietung).

4. Blattlinie:

SN-Blattlinie

Die "Salzburger Nachrichten" sind eine parteipolitisch unabhängige Tageszeitung, dem christlichen Weltbild verpflichtet, und treten unabdingbar für die Freiheit des einzelnen Menschen ein. Die "Salzburger Nachrichten" sind gegen jede totalitäre Herrschaftsform, respektieren die von der UNO deklarierten Menschenrechte und bekennen sich zu einem neutralen demokratischen Österreich, zur Rechtstaatlichkeit und zum System der sozialen Marktwirtschaft. Die "Salzburger Nachrichten" sehen in der Erfüllung ihrer Aufgabe, der Information und der Kontrolle, einen wesentlichen Beitrag zur demokratischen Gesellschaft. Die Freiheit der Journalisten, nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten zu können, ist durch den Herausgeber garantiert.

Informationspflicht lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz und Offenlegungspflicht gemäß Mediengesetz §25

Privatsphäre

sn.at möchte allen seinen Nutzern den Besuch auf den sn.at Seiten so angenehm wie möglich gestalten; dazu gehört * ganz an vorderer Stelle * für sn.at auch die Wahrung der Privatsphäre jedes Einzelnen und der Schutz der persönlichen Daten.

sn.at trägt größte Sorge, dass die Privatsphäre seiner User beim Besuch der sn.at Seiten respektiert wird und alles technisch Mögliche getan wird, um eine Gefährdung der Datensicherheit hintanzuhalten.

Bei der Registrierung zur Teilnahme im Chat oder bei den Gewinnspielen von sn.at ist die Bekanntgabe personenbezogener Daten erforderlich. Diese Daten werden ohne Ihre Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben und nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 streng vertraulich behandelt. Eine Auswertung der Daten erfolgt ausschließlich intern zur Aufrechterhaltung des Community-Betriebes. sn.at wird ohne vorherige Zustimmung des Users keine persönlichen Angaben über die Person des Users auswerten oder weitergeben, außer sn.at ist in gutem Glauben, dass dies unbedingt notwendig ist, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, Rechte oder Eigentum von sn.at zu verteidigen oder um die Interessen der anderen User zu schützen.

Die meisten Seiten, wie vor allem die Informationsangebote, können von den Besuchern ohne erforderliche Bekanntgabe der persönlichen Daten besucht werden.

sn.at arbeitet mit sicheren Datennetzen, die sowohl durch Firewalls als auch mittels Passwörter geschützt sind. Nur ausgewählte Personen haben Zugang zu diesen Daten und sind gesetzlich und vertraglich zu deren Geheimhaltung verpflichtet.

sn.at garantiert seinen Besuchern, alles organisatorisch und technisch Mögliche zu tun, um die Daten vor Missbrauch, Verlust oder Änderung zu schützen.

Benutzer, die unseren Newsletter oder unsere Werbe-E-Mails nicht mehr länger erhalten wollen, klicken einen Link namens "Abmelden", der in allen von sn.at gesendeten E-Mails enthalten ist.

Jugendschutzerklärung

Das Leben von Kindern und Jugendlichen ist heute mehr denn je von Medien aller Art durchdrungen. Der Schutz vor negativen Einflüssen durch Medien auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen erfordert besonderes Engagement.

Als Mediendiensteanbieter ist uns diese Verantwortung ein besonderes Anliegen. Die Sicherstellung eines hohen Jugendschutzniveaus ist Bestandteil unserer täglichen Arbeit als Anbieter von Video-Abrufdiensten für die Menschen in Österreich. Die Anforderungen des Jugendschutzes fließen in die Gestaltung unserer Inhalte ebenso selbstverständlich mit ein, wie sie Bestandteil unserer sonstigen Gestaltungsarbeit sind.

Gemeinsam mit anderen Mediendiensteanbietern in Österreich wollen wir ein hohes und möglichst einheitliches Schutzniveau sicherstellen.

​Wir erklären daher, dass wir die zu diesem Zweck entwickelten branchenweiten Jugendmedienschutz-Verhaltensrichtlinien des "Vereins zur Selbstkontrolle audiovisueller Medienangebote zum Schutz von Minderjährigen" (ZVR‑Zahl: 1686796152) in ihrer jeweils aktuellen Form einhalten werden (§ 39 Abs. 4 AMD-G). Wir erklären außerdem, dass wir die Verfahrensordnung und das Beschwerdesystem des Vereins anerkennen (§ 32a KOG).



Kontakt:

Tel.: +43 662 / 8373-222

Email: service@sn.at

Die EU-Website zur Online-Streitbeilegung finden Sie hier: ec.europa.eu/consumers/odr/