Willkommen bei den SN

Mehr Zeitung, Qualität, mehr Wissen: Die "Salzburger Nachrichten" legen sich bei der Erfüllung ihrer vielen Aufgaben seit über 70 Jahren die Latte bewusst hoch.

Die "Salzburger Nachrichten" vertreten seit ihrer Gründung vor über 70 Jahren die wesentlichen Werte unserer Gesellschaft: Freiheit, Unabhängigkeit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Die Journalistinnen und Journalisten agieren nach bestem Wissen und Gewissen, nach gründlicher Recherche und sauberer Trennung von Bericht und Kommentar. Die Gegenseite zu hören (audiatur et altera pars) und die verschiedenen Seiten einer Medaille zu beleuchten sind keine leeren Schlagworte, sondern publizistischer Auftrag. Wir blicken über den Tellerrand hinaus, beschäftigen weltweit mehr als 20 Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wir wenden uns als Medium im Print und digital an alle Menschen, die mehr wissen wollen. Im positiven Sinne einer Aufklärung wollen wir dazu einen bedeutenden Beitrag leisten. Wir wollen für unsere Leserinnen und Leser einen Mehrwert bieten. Daher steht journalistische Eigenleistung bei uns ganz besonders hoch im Kurs. Seelenlose Agenturberichte und "More of the same"-Journalismus wollen wir nicht.

Das redaktionelle Angebot der "Salzburger Nachrichten" ist vielfältig. Vor allem am Wochenende liefern wir ausführliche Hintergrundberichte und Reportagen aus allen wichtigen Lebensbereichen: Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Sport. Es gibt mit SNuppi eine wöchentliche Sonderseite für Kinder. Im SN-Saal veranstalten wir regelmäßig Diskussionen zu brennenden gesellschaftspolitischen Themen.

In nahezu 300 Publikationen zu Sonderthemen pro Jahr liefern wir für unsere Leserinnen und Leser zusätzlichen Nutzen. Dazu kommen die Digitalportale für Immobilien, Motor und Karriere. Im Bereich der sozialen Medien sind wir auf allen namhaften Kanälen vertreten, allein auf Facebook folgen uns mehr als 115.000 Menschen.

Die "Salzburger Nachrichten" stehen für Qualität. Das gilt auch für all unsere Serviceleistungen und Veranstaltungen als auch für die Marke SN als Arbeitgeber. Derzeit fasst das Unternehmen Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m.b.H. & Co KG 299 Mitarbeiter, davon 146 männliche und 153 weibliche.

Welche Berufsbilder decken wir ab

Personalsachbearbeiter mit Lohn- und Gehaltsabrechnung (m/w)

Personalreferent Personalentwicklung (m/w)

Personalreferent Arbeitspolitik und Recht (m/w)

Controller (m/w) / Anzeigencontroller (m/w)

Sachbearbeiter in der Finanzbuchhaltung (m/w)

Sachbearbeiter in der Debitorenbuchhaltung (m/w)

IT-Systembetreuer (m/w)

Webentwickler (m/w)

Mitarbeiter EDV Operating (m/w)

Kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w)

Mitarbeiter Produktmanagement (m/w)

Mitarbeiter Verkauf Außendienst (m/w)

Mitarbeiter Verkauf Innendienst (m/w)

Mitarbeiter Telefonmarketing (m/w)

Redakteur Sonderthemenredaktion (m/w)

Marketingmitarbeiter (Lesermarketing/Eventmarketing/SN Card)(m/w)

Mitarbeiter Verlagsforschung (m/w)

Mitarbeiter Mediengestaltung (m/w)

Reprotechniker (m/w)

Mitarbeiter CTP (m/w)

Mitarbeiter Expedit Verwaltung (m/w)

Mitarbeiter Expedit Versandraum (m/w)

Mitarbeiter Logistik (m/w)

Mitarbeiter Kundenservice (m/w)

Grafikmitarbeiter (m/w)

Journalist (m/w)

Redaktionssekretär (m/w)

Videoreporter (m/w)

Technisch redaktioneller Mitarbeiter (m/w)





Was wir bieten

SN Infrastruktur Parkplatzmöglichkeit EUR 8,00

Gute Verkehrsanbindung (Bushaltestelle vorm Haus, sowie Auto via Autobahn)

Nahversorger in der Nähe

Große, helle Büroräume (große Fenster)

Moderne Arbeitsmittel

Klimatisierte Arbeitsräume

Loungesitzmöglichkeiten im Haus (Foyer, am Weg zum Sabunari)

Lift – barrierefreie Zugänge zu den Büros

Bankschalter der Raiffaisenbank wöchentlich im Haus

Pausenräume inkl. Kochmöglichkeiten in jedem Stockwerk (inkl Kühlmöglichkeit und Herd/Mikrowelle)

Gratis Cafe in der E4 (wenn Kaffemaschine vorhanden, ansonsten Automatencafes)

Rauchräume im Haus (ohne ausstempeln möglich)

Umweltfreundlich (Photovoltaikanlage)

Laufende Hausführungen auch für Mitarbeiter (Anmeldung Thomas Reiner) SN Kollektivvertragsvorteile 37h Woche (37-40h Woche Mehrarbeit – dann Überstunden; gilt für nicht genehmigte Stunden ausserhalb des Gleitzeitrahmens)

24. + 31. Dezember Frei (nur Journaldienst – die dafür mit einem 50%igen Zuschlag)

Automatische Gehaltsvorrückungen (Quinquennien)

Nachtzuschlag von 20-6 Uhr von 50%

Feiertags- und Sonntagszuschlag von 100%

Sonderurlaub laut KV

Journalisten Möglichkeit auf ein Sabbatical

Kostenersatz Bildschirmarbeitsbrille

Gehalt im Vorhinein, immer am spätestens 1. am Konto ohne Verzögerung SN Mitarbeiterkonditionen Essenszuschuss in der Kantine

Bio Äpfel zur Stärkung des Immunsystems

Engagierte Betriebsräte

Gratis Mitarbeiter SN Abo (nur Zustellgebühr zu zahlen) 9.90 pro Monat bei einem Voll-Abo

Gratis SN APP (Digital Abo für Mitarbeiter)

50% Rabatt beim buchen von Anzeigen/Inseraten

Gratis Teilnahme bei Veranstaltungen im SN Saal (wenn Plätze übrig sind)

Benützung der E-Bike Fahrräder gratis

Bei vollständiger Urlaubsabnahme auch Tageweise Zeitausgleich möglich

Stundenweise Zeitausgleich nach Absprache jederzeit möglich

Kinderweihnachtsgeld EUR 75,00 pro Kind

Fachexpertise langjähriger Mitarbeiter

Familienunternehmen mit besonderer Wertschätzung auch ihrer Familie (Karenz, Elternteilzeit, Bildungskarenz)

Gleitende Arbeitszeit (bis auf die produzierenden Abteilungen Freitag Mittag Woe)

Benützung der Firmenpoolautos

Freie Stellen werden zuerst hausintern ausgeschrieben – eine „anonyme Bewerbung“ ist möglich

Gewinnspiele (Verlosung von Eintrittskarten Eishockey/Fußball/Bälle/etc.)

Weihnachtsfeier in Hellbrunn

Betriebsarzt im Haus (Impfungen, Ergonomiekontrolle des Arbeitsplatzes)

Vorträge über gesunde Ernährung

Möglichkeit bei einer firmeninternen Hausführung mitzumachen SN Specials Rupertitag und Faschingsdienstag Nachmittag Frei

