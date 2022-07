Besuchen Sie das ehrenhafte Marmormuseum zum 1+1-gratis-Eintrittsvorteil und erkunden Sie im Anschluss den Erlebnisweg "Fit & bewegt" im Marmordorf.

Mit Marmor in all seinen Facetten beschäftigt sich auch das Marmormuseum, das die Entstehung des Marmors an der Trias-Jura-Wende ("Adneter Wende") vor zirka 200 Millionen Jahren sowie die verschiedenen Abbaumethoden im Lauf der Geschichte und die Verwendung des varietätenreichen Steines zeigt. 1992 wurde das Marmormuseum in Adnet gegründet. Der Adneter Stein war bei weltlichen und geistlichen Fürsten wegen seiner roten Farbe sehr begehrt, war die Farbe Rot doch ein Symbol von Macht und Reichtum.

Das Marmordorf Adnet lädt Sie ein, den Computer und alle elektronischen Geräte einmal auszuschalten, um gemeinsam einen geheimnisvollen Weg durch die uralten Steinbrüche zu erkunden. Es warten spannende Stationen wie Klettern, Tempelhüpfen, Höhlenforschen, Stoanamandlbauen, Wackelbrückeüberqueren - und am Ende ein kleines Geschenk als Belohnung für alle Abenteurer. Der Erlebnisweg "Fit und bewegt durch die Adneter Mamorbrüche" wurde 2017 eröffnet. Alle Altersgruppen sollen motiviert werden, diesen Weg zu erwandern, zu durchlaufen oder ihn auch zur geistigen Weiterbildung zu nutzen.

Mehr Infos: www.fitundbewegt.at

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil auf den Eintritt im Marmormuseum (das zweite bzw. das günstigere Ticket ist gratis).

Führungen sind im Museum (nach Vereinbarung) möglich.

Sommer-Öffnungszeiten:

Donnerstag von 16 bis 18.30 Uhr

Freitag von 16 bis 18.30 Uhr

Samstag von 16 bis 18.30 Uhr

Winter-Öffnungszeiten (1. November bis 31. März):

Samstag von 14 bis 16.30 Uhr

Infos: Tel.: +43 62 45 / 78 197 bzw. hier.

Über die SN-Card