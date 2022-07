Besuchen Sie die Biererlebniswelt der größten Privatbrauerei Österreichs.

Auf über 5000 Quadratmetern bietet das Museum der Stiegl-Brauwelt seinen Besuchern einen tiefen Einblick in die Kunst des Bierbrauens und die Geschichte der Stieglbrauerei.

Eine Führung durch die Produktion gewährt interessante Einblicke in das topmoderne Sudhaus und die Flaschenabfüllhalle, wo pro Stunde 90.000 Flaschen Stiegl-Bier abgefüllt werden.

Auch der Durst kommt nicht zu kurz, und so bekommt man während der Führung gleich drei verschiedene Stiegl-Bierspezialitäten zum Verkosten. Darüber hinaus verfügt die Biererlebniswelt in Salzburg über eine eigene typisch "bierige" Gastronomie und einen Braushop mit einer großen Auswahl an Stiegl-Fanartikeln.

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten einen 1+1 gratis Führung im Stiegl-Museum inkl. Bierverkostung.

Infos & Kontakt:

Stiegl Brauwelt

Bräuhausstraße 9

5020 Salzburg

Öffnungszeiten Museum:

Täglich von 10.00 bis 18.30 Uhr

(Mai bis Oktober von 10.00 bis 20.00 Uhr)

Allgemeine Führungen:

Täglich um 10.30 Uhr, 13.00 Uhr und 15.30 Uhr

(Mai bis Oktober zusätzlich um 14.00 Uhr und 16.00 Uhr)

Über die SN-Card