20 Jahre Familienspaß und Abenteuer in traumhafter Parkkulisse mit über 55 Millionen LEGO® Steinen. Das LEGOLAND® Deutschland Resort in Bayern wird 20 und feiert sein Jubiläum mit fantastischen Neuheiten und großartigen Events. Gewinnen Sie einen Kurzurlaub für 4 Personen im Familien-Freizeitpark!

Los geht's am 2. April, wenn Parkdrache Olli zu LEGO Spaß und Achterbahn-Action in über 60 Attraktionen einlädt. In den zehn Themenwelten versetzen prächtige LEGO Bauwerke Familien in Staunen, Kinder jauchzen in aufregenden Fahrgeschäften um die Wette oder trainieren mit Lloyd und Co. ihre Ninja-Fähigkeiten in der LEGO NINJAGO® WORLD. Im Mai steht Geburtstagsspaß mit den LEGO® Stars und die Premiere der weltweit ersten LEGOLAND Parade auf dem Programm.

Im LEGOLAND Feriendorf geht das Abenteuer weiter: Hier können Familien auch abends in die Welt ihrer LEGO Helden eintauchen und in prächtigen Burgzimmern oder im abenteuerlichen Pirateninsel Hotel schlummern.

Neu ab Juni: das NINJAGO Quartier mit Familienzimmern im asiatischen Ninja-Style.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost wird ein Familienkurzurlaub im LEGOLAND® Deutschland Resort inklusive 2-Tages-Tickets und einer Übernachtung mit Frühstück im Pirateninsel Hotel (Termin nach Wahl).

Außerdem werden unter fünf Familien je vier Tageskarten für das LEGOLAND® Deutschland Resort für die Jubiläumssaison 2022 verlost.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 3. April 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

