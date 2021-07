Die Kulturbühne Jedermann bringt im Sommer einen Klassiker zur Aufführung auf die Open-Air-Bühne: "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal (2021: Neuinszenierung von Doris Harder). Jetzt Karten sichern und 10% sparen!

Der Jedermann hat wohl Jahrhunderte überdauert, weil ihm ein universelles Thema zu Grunde liegt: "Wie gehen wir in den Tod?" Universell ist es, weil das Thema "Sterben" das einzige ist, das wirklich alle Menschen ohne Ausnahme betrifft und universell bleibt es, wenn wir den Text in unsere Zeit und unsere Kultur hinüberziehen.

Weil das Thema "Sterben" alle angeht, möchten wir es von der Religion, die ja begrenzt und nur einen Teil der Menschen ansprechen kann, befreien.

Die größte Änderung (in der Neuinszenierung von Doris Harder) ist die Streichung von Gott und Glaube. Erkenntnis über die Natur des Lebens und Umkehr (metanoia) - statt eingefordertes Glaubensbekenntnis. Es braucht nicht den strafenden Gott, der den Tod ausschickt; der Tod erscheint sowieso, wenn unsere Zeit gekommen ist; wir wissen nicht wann und warum. Und der Glaube tritt am Ende nicht auf, sondern Gute Werke (Mitgefühl) und Weisheit (neuer Text von Mike Kauschke) begleiten den Jedermann an seinem Ende. Unserem Interesse gilt Inhalt (Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit) und ein Ende (Angstfreiheit), bei dem sich alle Zuschauerinnen wiederfinden können unabhängig der Konfession; früher oder später haben wir mit dem Tod zu tun, mit unserem eigenen und mit dem anderer. Wenn wir uns mit der Vergänglichkeit anfreunden und den Tod als Teil des Lebens integrieren könnten, würden wir Angst- unsere Todesangst- verlieren. Das ist der (Erkenntnis-)Weg, den der Jedermann geht.

Termine "Jedermann" 2021:

25. 7. / 28. 7. / 1. 8. / 4. 8. / 8. 8. / 11. 8. / 15. 8./ 18. 8. / 23. 8. / 25. 8.

immer Mittwoch und Sonntag (Ausnahme Montag: 23. August)

Uhrzeit: 20.15 Uhr, Einlass: 19.30 Uhr.

Ort: OPEN AIR im Burghof der Festung Hohensalzburg

Bei Schlechtwetter: Stieglkeller - Großer Saal

Weitere Infos:

Kulturbühne Jedermann

E-Mail: kulturbuehne-jedermann@a1.net

Telefon: +43 650 / 3457 297

www.jedermann-salzburg.com

