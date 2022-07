In der Festspielzeit widmet DAS KINO Jedermann-Darsteller Lars Eidinger von Freitag, 22. Juli, bis Donnerstag, 18. August 2022, eine Werkschau.

Sein Talent und seine Wandlungsfähigkeit stellt Lars Eidinger nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Leinwand unter Beweis: In dem hochgelobten Sommer-Beziehungsdrama ALLE ANDEREN brilliert er an der Seite von Birgit Minichmayr. In TABU - ES IST DIE SEELE EIN FREMDES AUF ERDEN verkörpert er mit Inbrunst den Salzburger Dichter Georg Trakl und in DIE BLUMEN VON GESTERN wird er als ehrgeiziger und cholerischer Holocaustforscher mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.

Sein jüngstes Filmprojekt ist der Film DIE ZEIT, DIE WIR TEILEN (2022), in der er den langjährigen Vertrauten von Schauspielstar Isabelle Huppert spielt. Lars Eidinger präsentiert den Film am Freitag, dem 29. Juli, um 20 Uhr im DAS KINO.

Kartenreservierung:

DAS KINO - Salzburger Filmkulturzentrum

Giselakai 11, 5020 Salzburg

Tel. +43 662 / 873100 -15

Webticket unter www.daskino.at

