Kostenlose Schrillalarme für Salzburgs Frauen

Der Frauennotruf Salzburg befürchtet, dass durch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen auch die Zahl der sexuellen Übergriffe wieder steigen könnte - und verschenkt deshalb Schrillalarme an Salzburgs Frauen.

Der Frauennotruf Salzburg bietet ab sofort in der Beratungsstelle in der Stadt Salzburg kostenlose Schrillalarme zum Abholen an. Schrillalarme sind kleine Taschenalarme, die bei Betätigung einen extrem lauten Signalton abgeben um die nähere Umgebung auf eine Notsituation aufmerksam zu machen und so einen potentiellen Täter abschrecken können. Wird der Schrillalarm betätigt, schrillt für bis zu einer Minute ein sehr lauter Ton, der bis zu 100 Meter weit gut hörbar ist.

Der Frauennotruf will Mädchen und Frauen ermutigen, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, wenn sie Opfer von sexuellen Übergriffen werden: "So froh wir über die Lockerungen sind, bedeutet dies, dass auch unangenehme Themen wieder gehäufter auftreten und zur Normalität werden. Angestarrt werden, der Griff auf den Po, die vermeintlich zufällige Berührung oder anzügliche Bemerkungen werden wieder zum Alltag vieler Frauen", schreibt die Beratungsstelle in einer Aussendung.

Die Schrillalarme können in der Wolf-Dietrich-Straße 14, 5020 Salzburg, während der Öffnungszeiten abgeholt werden (solange der Vorrat reicht):

Montag, Dienstag, Donnerstag: 9.00 bis 13.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 bis 16.00 Uhr, Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr



Quelle: SN