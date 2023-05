"Der Austausch ist unsere große Stärke": Illustratorin Tanja Kammler gibt Einblicke in ihre Arbeit

Ein Jahresplaner mit Illustrationen von Tieren - das war Tanja Kammlers Lieblingsprojekt. Die Wahlsalzburgerin arbeitet hauptberuflich als Brand-Designerin und Illustratorin. Dabei sei es ihr wichtig, dass ihre Illustrationen auch Werte vermitteln: "Wir haben die Macht, unsere eigenen Ansichten mit in unsere Arbeiten zu bringen. Es ist wichtig, große Themen unserer Zeit abzubilden und einen Dschungel nicht nur zu illustrieren, weil er schön ist. Das sehe ich als meine Pflicht", sagt sie in der neuen Folge des SN-Podcasts "Die gefragte Frau".

Projekt "Illustration Ladies" soll Frauen in der Branche vernetzen

In ihrer Arbeit setzt Kammler auf gegenseitige Unterstützung und Kooperation mit anderen Illustratorinnen und Illustratoren in Salzburg. Das Netzwerk der "Illustration Ladies" soll diesen Austausch fördern. In Workshops und regelmäßigen Treffen können sich Illustratorinnen hier vernetzen. "So konnte schon der ein oder andere coole Job weitergegeben werden", sagt Kammler. "Der Austausch ist unsere Stärke." Auch Männer sind von dem Angebot nicht ausgeschlossen, gegründet worden sei das Projekt aber, um Frauen zu vernetzen und sie in ihrem Auftritt zu stärken: "Ich will nicht verallgemeinern, aber Männer schreien öfter mal laut ,ich!' Frauen können sich in der Masse vielleicht gegenseitig motivieren und sich kleine Schubser geben, um sich dann mehr zu trauen."



Künstliche Intelligenz: Eine Gefahr für kreative Berufe?

Soziale Medien und künstliche Intelligenz sind auch in kreativen Berufen nicht mehr wegzudenken. Warum sich Kammler deswegen trotzdem keine Sorgen macht und wie ein guter Onlineauftritt Künstlerinnen und Künstlern sogar helfen kann, erzählt sie im Podcast.

