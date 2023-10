Über die Leidenschaft einer Feuerwehrfrau

Seit Jahrzehnten geht Johanna Milz-Lechner im Feuerwehrhaus Lengfelden ein und aus. Logisch also, dass das Podcast-Gespräch also hier stattfindet. Seit 1987 ist die mittlerweile 70-Jährige bei der freiwilligen Feuerwehr Lengfelden. Jahrelang war sie die einzige Frau in ihrem Löschzug. Und obwohl das anfangs ungewohnt war und es für sie nicht einmal eine Kabine zum Umziehen gab, ist sie geblieben. Ihre direkten Kollegen seien ihr immer mit Respekt und Wertschätzung begegnet. Und wenn von dienstgradhöheren Kameraden negative Kommentare kamen, hat sie von ihrer "Ölhaut" gebrauch gemacht. Wie ihre Arbeit im aktiven Dienst aussah, welche Einsätze sie nie wieder vergessen wird und was sie der ehrenamtliche Dienst gelehrt hat, darüber spricht sie im Podcast.

