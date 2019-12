Die 41-jährige Nane Frühstückl ist eine der wenigen freischaffenden Sängerinnen in Salzburg, die von diesem Job leben. Im Podcast "die gefragte Frau" spricht sie darüber, wie sie zu diesem Job kam, warum die Konkurrenz nicht immer so hart ist, wie man denken könnte und darüber, ob Äußerlichkeiten in der Musikbranche wichtig sind.

SN/glas Sängerin Nane Frühstückl in ihrem Wohnzimmer am Klavier.