Wie scheitert man richtig? PR-Profi Aleksandra Nagele hat das Scheitern zu ihrer Berufung gemacht. Sie organisiert die so genannten Fuckup Nights in Salzburg. Menschen erzählen dort ganz offen von ihren Scheitererlebnissen und was es mit ihnen gemacht hat. Ein Gespräch über die Angst vorm Scheitern, wie man zu neuem Mut gelangt und warum Scheitern häufig der Anfang des nächsten Glücks ist.

SN/maier Aleksandra Nagele im Gespräch mit den „Salzburger Nachrichten“.