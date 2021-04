So bleibt man ohne schlechtes Gewissen standhaft: Business-Coach Ingeborg Latzl-Ewald hat Tipps für notorische Ja-Sager/innen.

Podcast "Die gefragte Frau"

Oft denken wir "Nein", aber sagen instinktiv "Ja" - Gründe dafür sind vielfältig, weiß Ingeborg Latzl-Ewald, die mit ihrem Unternehmen Redhaus Coachings in Unternehmen anbietet: Sowohl das schlechte Gewissen als auch mangelndes Selbstbewusstsein können dazu führen, dass man seinen eigenen Willen oftmals ignoriert. Im Podcast erklärt die Kommunikationswissenschafterin, was ein Nein in unserem Gegenüber auslöst und welche Strategien es gibt, um ein Nein diplomatisch, aber bestimmt auszusprechen. Außerdem stellt Latzl-Ewald die Konzepte der inneren Antreiber sowie des Inneren Teams vor - und es geht um die Frage: Ist das mit dem Nein-Sagen ein typisches Frauenproblem?