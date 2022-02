Eine Biochemikerin spricht über ihre Arbeit, Frauen an der Spitze und Männer in Karenz.

Podcast "Die gefragte Frau"

Barbara Kofler ist Chemikerin und Geschäftsleiterin der diagnostischen und wissenschaftlichen Labore der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Salzburg. Seit Kurzem ist sie Mitglied im Covid-Krisenstab des Landes. Im Podcast erzählt die 59-Jährige von ihrer Arbeit in der Pandemie, den Hürden für Frauen in der Forschung und wie sie ihren Mann schon vor 21 Jahren davon überzeugte, in Karenz zu gehen.

Hören Sie den Podcast hier im Player oder auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts sowie überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlassen Sie eine Bewertung, wenn Ihnen die Folge gefallen hat.