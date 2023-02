Zwei junge Unternehmerinnen rütteln die Nachhaltigkeitsszene auf

Ihre Mission? Nachhaltigkeit sexy machen. Ihr Ziel? Die Weltherrschaft. In einer Spezialfolge von der Langen Nacht der Podcasts in Wien berichten Victoria Neuhofer und Stephanie Sinko von ihrem wilden Start-up-Leben mit Damn Plastic.

Podcast "Die gefragte Frau"

Die SN waren mit dem Podcast "Die gefragte Frau" bei der Langen Nacht der Podcasts in Wien. Zu Gast in dieser Spezialfolge sind die beiden Jungunternehmerinnen Victoria Neuhofer und Stephanie Sinko. Mit Damn Plastic betreiben sie mittlerweile vier Läden in Salzburg, Wien, Linz und Slowenien. Ziel des Start-ups ist es, Konsumentinnen und Konsumenten einen einfachen Weg zu ermöglichen, Plastikmüll im Alltag zu reduzieren. In ihren Geschäften finden sich etwa Kosmetik, Accessoires und Kochzubehör aus plastikfreien Materialien oder aus recyceltem Plastik: "Plastik ist eigentlich ein Wundermaterial. Wenn man es im Kreislauf belassen würde, wäre es besser für die Ökobilanz als viele andere Materialien", sagt Victoria Neuhofer im Podcast.

Bei Nachhaltigkeit gehe es für sie nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ergänzt Stephanie Sinko: "Wir wollen zeigen, dass Nachhaltigkeit einfach, cool und sexy sein kann, ohne dass man sein Leben großartig verändern muss."

Die zündende Idee für Damn Plastic hatten die beiden Freundinnen nach einer langen Partynacht am Electric Love Festival, wie Neuhofer im Podcast schildert: "In den frühen Morgenstunden habe ich diese Unmengen an Müll gesehen und beschlossen: Ich muss etwas tun. Nicht einmal zwei Monate später haben wir unser erstes Geschäft eröffnet." Mittlerweile hätten die beiden unzählige Franchise-Anfragen für ihr Unternehmen, vorwiegend aus den USA und Asien.

Im Podcast geben Neuhofer und Sinko Einblicke in ihr wildes Start-up-Leben. Sie erklären, warum vermeintlich gutes Bioplastik eigentlich gar nicht recycelt werden kann und warum sie bei der Show "2 Minuten, 2 Millionen" bewusst kein Investment annehmen wollten. Außerdem äußern sie sich zu den Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" und erklären, warum sie sich nicht an der Straße festkleben würden - und auch kein E-Auto fahren möchten.

