Frauen-EM: "Der österreichische Frauen-Fußball steht erst am Anfang"

Karin Gruber im Podcast-Gespräch über ihre Liebe zum Spiel, was eine EM bewirken kann und warum Frauen-Fußball anders tickt.

Podcast "Die gefragte Frau"

Die Geschichte des Frauen-Fußball ist eine junge, besonders in Österreich. Seit etwas mehr als dreißig Jahren gibt es das Frauen-Fußball-Nationalteam. Nun haben sie sich bereits zum zweiten Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert. Im Jahr 2017 kämpften sich Österreichs Damen sogar bis zum Halbfinale vor. "Der dritte Platz bei unserer ersten EM-Teilnahme brachte den Frauen-Fußball in Österreich einen großen Schritt weiter. Wir haben sogar erstmalig einen Bundesliga-Sponsor bekommen", erzählt Karin Gruber. Die gebürtige Steirerin lebt in Salzburg und ist als Projektkoordinatorin für Mädchen- und Frauenfußball tätig. Ihre Arbeitsstelle wurde auch aufgrund der Erfolge des Frauen-Nationalteams geschaffen. Grubers Vision: Mehr junge Frauen für den Fußballsport zu begeistern. So, wie auch sie einst die Liebe zum runden Leder entdeckte.

