Gehalt verhandeln: "Das erfordert Mut"

"Das ist wie am Bazaar." So beschreibt Maria Embacher eine Gehaltsverhandlung. Die Salzburgerin ist Psychotherapeutin und bietet im Rahmen der Organisation "Frau und Arbeit" in Salzburg Kurse zum Thema "Gehalt verhandeln".

Wobei: Von dem Wort Verhandlung spricht Embacher eigentlich nicht so gern, obwohl in solchen Gesprächen oft wirklich hart verhandelt wird. "Für mich ist das eher eine Gehaltsanpassung. Das, was ich verdiene, wird an meine Leistung angepasst." Leider würden vor allem Frauen oft nicht das fordern, was ihnen zustehe.

Was wir von Susi Sorglos lernen können

Um diese Nervosität oder gar Angst vor dem Gespräch loszuwerden, rät Embacher sich in ein anderes "Ich" hineinzuversetzen. Dieses "Ich" hat das Gespräch schon hinter sich und erreicht, was sie wollte. Im Podcast gibt sie diesem Alter Ego den Namen Susi Sorglos. "Es geht darum, sich zu fragen: Was würde Susi Sorglos jetzt sagen oder tun, um ans Ziel zu kommen?"

Die Sache mit der Wertbestimmung

Dieses Ziel überhaupt erst einmal zu definieren, falle vielen Frauen nicht leicht, sagt die Therapeutin. Im Podcast erklärt sie, welche Anhaltspunkte helfen können, den eigenen Wert oder die geforderte Summe festzulegen und warum sie in ihren Vorträgen rät, dann noch einmal mehr draufzuschlagen.

Hören Sie die Podcastfolge hier im Player oder überall, wo es Podcasts gibt!