Hier werden Bücher wie Kunst ausgestellt

Luisa Thies ist gelernte Buchhändlerin. Nachdem die gebürtige Hamburgerin die Schule in Salzburg abgeschlossen hatte, fing sie zunächst an in Deutschland zu studieren. Gartenbau war das Fach ihrer Wahl. Die Natur begeistert sie seit sie ein Kind war. Doch das System Universität sagte Thies nicht zu. "Ich wollte arbeiten, etwas schaffen." Ihre Berufung fand die heute 27-Jährige schließlich zwischen Fach-Lexika, Kinderbüchern und Krimi-Romanen: In einer Salzburger Buchhandlung. "Ich weiß noch, als ich dort am ersten Tag meiner Ausbildung stand und wusste: Das ist es." Ein Gespür, das die junge Frau, die in Freilassing aufgewachsen ist, in ihrem Leben bis jetzt noch nie getäuscht hat.

Was Luisa Thies im Buchhandel aber immer ein bisschen gefehlt hat, war das Besondere. "Es werden immer die neuesten Bestseller ausgestellt. Diese Listen ändern sich aber schon fast minutiös. Und keiner weiß so genau, wie das überhaupt entschieden wird", erklärt sie.

Auch andere Bücher brauchen eine Bühne, findet Thies und eröffnete deshalb mitten in der Pandemie im Jahr 2021 ihre eigene Buchhandlung - mit ihren eigenen Regeln. Ein Jahr lang arbeitete Thies ein Konzept dafür aus, das so ganz anders ist, als man es in Salzburg gewohnt ist. In der Buchgalerie Wechselseitig werden die Werke wie in einer Kunstgalerie ausgestellt. Denn: Für Luisa Thies sind Bücher pure Kunst. Im Podcast spricht sie über ihren Weg, finanzielle Hürden und natürlich: Bücher.

