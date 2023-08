Kultur für Jung und Alt: Wie jugendfreundlich sind die Salzburger Festspiele?

Im Sommer wird Salzburg zur Festspielstadt. Ob Oper, Schauspiel oder Konzert: Viele Kulturbegeisterte zieht es dieser Tage in die Altstadt. Auch für junge Gäste wollen die Festspiele attraktiv sein. Ursula Gessat, die Education Managerin der Salzburger Festspiele und damit die Zuständige für die Programmschiene "jung & jede*r", spricht in der neuen Folge der Gefragten Frau darüber, wie das gelingen kann.

Sind junge Menschen das Festspielpublikum von Morgen? Nein, sagt Ursula Gessat, die bei den Salzburger Festspielen für die Programmschiene "jung & jede*r" zuständig ist. Vielmehr stehe im Fokus, ein eigenes Programm mit eigenen Zugängen für Kinder und Jugendliche zu finden: "Es geht darum, Festspiele für ein breites Publikum zu gestalten".

"Ich finde es wichtig, dass man den gesamten Querschnitt der Gesellschaft erreicht"

Das junge Publikum unterscheide sich durchaus von etablierten Festspielbesuchern: "Es ist unmittelbarer und unberechenbar, weil die Kinder ihre Gefühle einfach nicht filtern und eine große Offenheit besitzen", sagt Gessat. Wenn ein Publikum die fünfzehnte Vorstellung eines Stückes sehe, sei das nun mal ein Unterschied zu Kindern, die zuvor vielleicht noch nie im Theater waren. Um auch junge Menschen anzusprechen, deren Eltern oder engeres Umfeld selbst nicht zum klassischen Festspielpublikum zähle, sei die Programmschiene "jung & jede*r" mit eigenen Kinderstücken auch im Salzburger Land unterwegs. "Ich finde es wichtig, dass man den gesamten Querschnitt der Gesellschaft erreicht und das alle Schülerinnen und Schüler einmal die Möglichkeit bekommen, die Festspiele zu besuchen", sagt Ursula Gessat.

Auch Projekte wie die Festspielpatenschaften, bei denen junge Interessierte erfahrene Festspielbesucherinnen und -besucher zu Vorstellungen begleiten dürfen, sollten dazu beitragen, die Salzburger Festspiele jungen Menschen zugänglicher zu machen.

Im Podcast erzählt Ursula Gessat von der Bedeutung von Kultur für die Jugend, macht aber auch deutlich, wie wichtig junge Menschen umgekehrt für die Kulturbranche sind und gibt Tipps, wie man am einfachsten an günstige Tickets für die Salzburger Festspiele kommt. Jetzt anhören hier im Player oder überall, wo es Podcasts gibt (Spotify, Apple Music, etc.)!