Renate Wurm: "Frauen erobern die Filmwelt"

Corona hat der Kinobranche einen Dämpfer gegeben. Jetzt erwacht das Kinogeschäft aus dem Winterschlaf und bringt eine Menge Frauenpower mit.

Podcast "Die gefragte Frau"

Renate Wurm leitet nun schon im "verflixten siebten Jahr", wie sie sagt, die Geschäfte im DAS KINO in Salzburg. Keine einfache Aufgabe in Anbetracht der letzten beiden Jahre. "Zusammengerechnet waren wir ein ganzes Jahr geschlossen. Damit haben wir einen großen Teil des Publikums an Streamingdienste verloren." Jetzt taut die Kinowelt wieder auf. Im Podcast erzählt Renate Wurm, wieso DAS KINO auf Altbewährtes fern vom Mainstream setzt, warum sie selbst kein Serienjunkie ist und was einen guten Film ausmacht.

