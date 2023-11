Was wäre, wenn wir keine Angst mehr vorm Altern hätten?

Andrea Maria Reiser ist 64 Jahre alt. Warum das wichtig ist? Weil sie sich ihr Alter zunutze gemacht hat. Die Salzburgerin modelt. Für große Firmen wie die Österreichische Post oder die ÖBB oder für kleine, nachhaltige Modelabels. Und darin spielt ihr Alter manchmal eine wesentliche Rolle, manchmal aber auch nicht. Mal wird sie gebucht, weil ein Seniorenmodel gefragt ist, mal bekommt sie den Auftrag, weil das Alter egal ist.

Als Model hatte Reiser schon viel früher gestartet. Mit 17 Jahren wurde sie bereits in einer Disco angesprochen und durfte Testimonial für eine Messe in Salzburg sein. Auch für Kleidung bekam sie damals schon einzelne Aufträge.

In ihren 20ern verbrachte sie dann einige Monate in Los Angeles und verliebte sich dort in einen Mann. Und der war ganz zufällig zum "Model of the year" gewählt worden. Er nahm sie mit in die Modelwelt. "Bei den ersten Castings sah ich diese vielen schönen Frauen. Ich ahnte ja nicht, dass sie mich nehmen würden", erinnert sich Reiser. Sie habe ein "europäisches Gesicht", sie sehe "anders" aus, sagte man ihr damals. Es folgten einige Aufträge. Bis sie Amerika verlassen musste. Ihre Mutter wurde krank und Reiser kam überstürzt zurück in Salzburg, um sich um sie zu kümmern. Als es ihrer Mutter besser ging, blieb Reiser in Salzburg, um am Mozarteum zu studieren. "Damit nahm mein Leben eine ganz andere Wendung."

Sie schloss ihre Ausbildung ab und machte sich als freischaffende Künstlerin selbstständig. Außerdem wurde sie Mutter - von drei Kindern. Erst nach dreißig Jahren kehrte Andrea Maria Reiser zum Modeln zurück. Durch einen Zufall. "Ein österreichisches Magazin meldete sich bei mir und fragte mich, ob ich als Künstlerin für sie einen Artikel schreiben würde", erzählt sie. Für Autorenfotos sollte sie nach Wien kommen. Dort wurde sie von Stylisten und Fotografen gefragt, ob sie denn nicht generell wieder vor der Kamera stehen wolle. "Ich hatte seit dreißig Jahren nicht ein professionelles Shooting. Ich glaube nicht, dass mich jetzt jemand mit Falten und über Fünfzig jemand haben will." Und trotzdem: Aus Neugier schickte sie Fotos von sich an eine Agentur. Die nahm Reiser sofort auf.

Dass sie im Alter als Model gebucht wird, sieht Andrea Maria Reiser natürlich positiv. Dennoch habe sie begriffen, dass das nicht zwingend damit zu tun habe, dass nun Falten in der Gesellschaft als schön angesehen werden. Vielmehr sei die ältere Bevölkerung als Zielgruppe entdeckt worden.

Für sie ist das Modeln lediglich ein Hobby. Und neben dem Modeln und der Kunst, die nach wie vor eine große Rolle in ihrem Leben spielt, ist Reiser auch ehrenamtlich als Präsidentin der Freunde des Raphael-Hospizes in Salzburg tätig. Dort habe sie gelernt, dass es im Leben um viel mehr geht, als nur um Schönheit und Ästhetik. "Wenn Menschen früh sterben müssen, dann stellt sich nicht die Frage, wie man aussieht. Man verliert das Leben."

Reiser schätzt am Modeln im Alter vor allem den Respekt, der ihr entgegengebracht wird. "Ich bin mit dem Alter jetzt auch außerhalb des Wettkampfes. Wenn man 25 ist, dann ist der Konkurrenzkampf größer. Ich muss mich nicht mehr beweisen und das ist schön."