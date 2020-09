Bis zum Neustart in Nordamerika im Jänner könnte NHL-Stürmer Michael Raffl in Salzburg spielen. Keeper Lukas Herzog fällt die ganze Saison aus.

Red Bull Salzburg bastelt derzeit an einem echten Transfer-Coup: NHL-Profi Michael Raffl könnte bis zum Neustart der nordamerikanischen Profi-Liga NHL Anfang Jänner bei Red Bull Salzburg spielen. Raffl war bis vor Kurzem mit den Philadelphia Flyers noch in den Play-offs der NHL engagiert, wo er in neun Partien immerhin vier Tore erzielt hat. Aktuell ist er bereits zurück in Villach, wo seine Frau Kerstin in Kürze ihr zweites Kind erwartet. Eine Anfrage des VSV soll er nach SN-Informationen abgelehnt haben ...