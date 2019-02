Eisbullen: Sommerurlaub schon ab 19. März?

Die Red Bulls wurden der Prügelknabe der Eishockeyliga.

Matthias Trattnig wird seinen 40er wohl am Strand feiern, im Urlaub. Denn derzeit glaubt niemand, dass seine Red Bulls am 22. April noch das fünfte (oder siebte) Finale spielen werden. Denn nach der fünften Niederlage in Serie, dem 1:4 beim souveränen Leader Graz, ist eher anzunehmen, dass Salzburgs Eishockeyfans am 19. März von ihren Leiden erlöst werden. Da ist Viertelfinale, Spiel vier, und da ist nach derzeitigem Ermessen (und aktueller Form) Ultimo.