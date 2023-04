Lebenstraum über Umwege erfüllt: Neubauer steht vor Team-Debüt

Vom EK Zell am See direkt ins Eishockey-Nationalteam: Für den Zeller Austro-Schweden Henrik Neubauer geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Pinzgauer rüsten mit Erstrundendraft weiter auf.

Die Eishockey-Meisterschaft biegt in die Zielgerade ein und das heißt zeitgleich: Die Nationalmannschaft bereitet sich für die WM im Mai in Tampere (FIN) vor. Ab dem heutigen Montag steht das erste Trainingscamp in Villach auf dem Programm, wo am Donnerstag auch das erste Testspiel gegen Slowenien (17.30, live ORF Sport+) steigt − und da ist ein Mann dabei, dessen Lebenstraum damit über Umwege in Erfüllung geht: Der ab der nächsten Woche 26-jährige EK-Zell-Stürmer Henrik Neubauer ist vor sechs Jahren von Schweden nach Österreich gewechselt, weil er "immer in einem Nationalteam spielen wollte".

Neubauer, Sohn eines Österreichers, wurde in Schweden geboren, ist in der berühmten Nachwuchs-Schmiede von Färjestad groß geworden und hat auch im schwedischen U18-Team gespielt. Ein erstes Profi-Angebot von Färjestads hat er abgelehnt, weil er sich als Österreicher bessere Team-Chancen ausgerechnet hat. Er wechselte zu Dornbirn und weiter zu den Vienna Capitals, wo sich die Erwartungen nicht erfüllt haben. Das habe auch mit mangelnden Eiszeiten und Vertrauen des Trainers zu tun gehabt. Erst in Zell am See ging eine Klasse tiefer der "Knopf" auf. Neubauer wurde zum Schlüsselspieler im Sturm und stach im letzten Winter auch dem VSV ins Auge, unterschrieb aber neuerlich in Zell. "Denn da passt alles und man ist sehr bemüht." Vor zehn Tagen kam dann ein Anruf von Teamchef Roger Bader. Neubauer: "Das war wie ein Schock, damit habe ich nicht mehr gerechnet." Sein Ziel heißt jetzt: "Das erste Camp überstehen und sich für das zweite qualifizieren." Neubauer ist einer von vier Debütanten − genau wie Senna Peeters und Max Rebernig. Der gebürtige Salzburger Rebernig wechselte vor zwei Jahren zum VSV, wo er jetzt mit 22 Jahren eine tragende Rolle im Angriff hat. Auch Peeters (jetzt Innsbruck) entstammt der Red-Bull-Akademie. Mit Raphael Wolf (Linz) und Benjamin Baumgartner (SC Bern) sind noch zwei weitere Salzburger dabei.

Für das kommende Jahr rüstet der EK Zell weiter auf: Der 33-jährige Tyler Cuma, im Jahr 2008 NHL-Erstrundendraft der Minnesota Wild, hat für zwei Jahre in Zell unterschrieben. Er spielte unter anderem für Graz, Vienna und zuletzt Innsbruck.