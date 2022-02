Eishockeyspieler bei Red Bull Salzburg: Wie der Vater, so der Sohn - nur 40 Jahre später

Auf Eishockey-Legende Eddy Lebler folgt dessen Sohn Brian Lebler in Salzburg - zumindest für die Play-offs.

Ältere Semester erinnern sich an die glorreichen Tage des HC Salzburg: Mit einer Handvoll Austrokanadiern hat man einst die Liga aufgemischt, ehe im Frühjahr 1982 der Konkurs kam. Einer, der dicke Schlagzeilen gemacht hat: Eddy Lebler. Der Sohn steirischer Auswanderer aus British Columbia kam, ohne jemals ein Profispiel gespielt zu haben, von der Uni Wisconsin 1981 nach Salzburg und wurde zur Eishockey-Legende: Im ersten Jahr in Salzburg schoss er in 28 Spielen 40 Tore und wurde auf Anhieb zum Schlüsselspieler ...