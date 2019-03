KAC gewann längstes Spiel der EBEL-Geschichte

In der Erste Bank Eishockey Liga steht es bei drei der vier Viertelfinal-Duelle nach zwei Matches der "best of seven"-Serien 1:1, nur der KAC erfreut sich einer 2:0-Führung. Die Klagenfurter mussten dafür aber in der längsten Overtime der EBEL-Geschichte an ihre Grenzen gehen.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Dem KAC gelang Historisches