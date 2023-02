Red Bull Salzburg: Mit breiter Brust ins einzigartige Trikot

Die Salzburger Eisbullen eilen von Erfolg zu Erfolg. Gegen Pustertal laufen sie auch für den guten Zweck.

Aus dem dichten Spielkalender des EC Red Bull Salzburg ragt das Heimmatch am Freitag (19.15 Uhr) heraus - und das nicht aus sportlichen Gründen. Denn die Eisbullen haben mit dem sechsten Sieg in Serie zuletzt den Einzug in das Play-off-Viertelfinale der ICE Hockey League fixiert. Mit Gegner Pustertal, der in der Eisarena im Volksgarten gastiert, verbindet zudem keine besondere Rivalität. Alle drei Duelle in dieser Saison gingen an die Salzburger.

Doch dieser Spieltag wird anders. Er ist "Wings ...