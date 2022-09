Red Bull Salzburg startet mit 3:2 in Champions Hockey League

Gleich im ersten Saisonspiel musste Salzburg nachsitzen: In der Champions Hockey League gab es Donnerstag erst in der Verlängerung einen 3:2-Sieg gegen Stavanger.

Es wird eine lange Saison, die auf Salzburgs Eishockey-Fans wartet - und gleich das erste Pflichtspiel der neuen Saison ging Donnerstagabend schon in die Verlängerung. Da setzte sich Salzburg nach viel Kampf in der Champions Hockey League gegen den norwegischen Meister Stavanger Oilers mit 3:2 durch. Auch wenn es kein spielerischer Leckerbissen war, so zeigte die neu formierte Salzburger Mannschaft aber doch, welch unglaublicher Wille in dem Team steckt. "Wir haben von Anfang an gewusst, dass es in der Champions League eng hergehen wird, doch wir haben uns in der Verlängerung belohnt", meinte Thomas Raffl.

Es war von Beginn an das erwartet schwierige Spiel für Salzburg. Die Gäste setzten auf viel Physis, ließen Salzburg keine Räume und standen kompakt vor dem eigenen Tor. Lange Zeit waren Torchancen Mangelware, dann ging es schnell: In der neunten Minute setzte erst Tom Harnisch den Puck knapp über das Tor, im Gegenzug verschoss Dan Kissl allein vor Atte Tolvanen. Das 1:0 hatte dann noch der sehr agile Troy Bourke bei seinem Heim-Debüt wenige Sekunden vor der ersten Drittelpause auf dem Schläger - und seine Teamkollegen auch mehrmals im Mitteldritttel, als die Norweger gleich drei Strafen en suite ausgefasst hatten. Erst traf Dominique Heinrich noch die Querlatte (26.), dann Bourke in Überzahl zum nur scheinbar erlösenden 1:0 (27.).

Denn an der Charakteristik des Spiels änderte auch die Führung nichts: Die Salzburger blieben spielbestimmend, aber bissen sich an der Betonabwehr der Norweger die Zähne aus, die wiederum konterten immer wieder brandgefährlich.

Im Finish fielen dann die Tore: Die Norweger glichen zwei Mal aus, auch die neuerliche Führung durch Peter Schneider hielt nur eineinhalb Minuten. Der Rest war ein Sturmlauf der Salzburger gegen das von Henrik Holm bestens gehütete Tor der Oilers. Der Schlussmann rettete sein Team in die Verlängerung und beinahe auch in das Penaltyschießen. 2:04 Minuten vor dem Ende der Verlängerung setze aber Flo Baltram zum Alleingang an und verlud den norwegischen Keeper sehenswert mit dem vielbejubelten Siegestor zum 3:2.

Im Parallelspiel setzte sich Fribourg-Gotteron gegen Ilves Tampere durch, damit stehen die Finnen am Samstag im Volksgarten schon unter Druck. Eine böse Überraschung erlebte Fehervar bei der CHL-Premiere: 1:7 (1:3, 0:1, 0:3) gegen ZSC Lions Zürich.



Champions Hockey League:

Gruppe E:

RB Salzburg - Stavanger Oilers 3:2 (0:0, 1:0, 1:2/1:0) n. V.. Tore: Bourke (27./Pp), Schneider (47.), Baltram (63.) bzw. Gervais (44.), Lefebvre (49./Pp).

Fribourg-Gotteron - Ilves Tampere 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).