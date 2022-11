Red-Bulls-Coach Matt McIlvane wird vom DEB umworben

Nach dem Aus in der Champions League soll der Salzburg-Coach angeblich bald einen neuen Job antreten. Er gab den Salzburger Nachrichten Auskunft, was an den Gerüchten dran ist.

Nach der Champions League ist vor dem Liga-Alltag: Eishockey-Meister Red Bull Salzburg landete Mittwoch in Wien, wo man Quartier bezog und sich gleich auf den freitägigen Schlager bei den Vienna Capitals vorbereitet. Das Ende in der Champions League nach dem dienstägigen 1:5 bei Rögle hinterließ bei allen Spuren: bei den Spielern, bei denen einige angeschlagen retour gekommen sind und Flo Baltram nun wegen Erkrankung ausfällt, aber auch beim Trainer.

Bei Coach Matt McIlvane saß der Frust am Tag nach dem Ausscheiden sichtlich tief. "Wir waren nicht smart genug, um auf dem Niveau bestehen zu können", meinte der Coach am Tag danach zerknirscht. Dass Rögle an dem Abend aber eine echte Klasseleistung geboten hat, wollte er nur bedingt gelten lassen. "Es war eine Mischung aus vielen Details. Die schnellen Tore haben Rögle sehr viel Auftrieb und Selbstvertrauen gegeben. Wir sind damit immer mehr unter Druck gekommen und haben einige schlechte Entscheidungen getroffen", meinte McIlvane.

Vor genau einem Jahr war Salzburg gegen Außenseiter Rouen im Achtelfinale gescheitert, danach meinte McIlvane, dass dies ein Schlüsselerlebnis gewesen sei auf dem Weg zum Titel, da man aus der Niederlage viel gelernt habe. Was könnte man aus dieser Niederlage lernen? "Dass wir unter Druck smarter agieren und weniger Fehler machen. Aber wir haben nun noch 32 Spiele Zeit, das zu lernen." So lange dauert der Grunddurchgang noch.

Insgesamt sieben CHL-Duelle zwischen je einem Team aus Mitteleuropa und aus Skandinavien fanden am Dienstag statt, sechs Mal setzten sich dabei die Skandinavier durch - neben Rögle noch Konstantin Komareks Luleå, Frölunda Göteborg, Skellefteå (alle SWE), Tappara Tampere und Jukurit Mikkelin (beide FIN). Nur Mountfield Hradec Králové (Königgrätz) setzte sich gegen Färjestad durch. Ein Zeichen, wo die Musik im europäischen Eishockey spielt.

Am Mittwoch vermeldeten deutsche Medien, dass Matt McIlvane Top-Favorit auf den Posten des deutschen Bundestrainers sei. Der Coach sagte im SN-Gespräch: "Das ist eine nette Neuigkeit für mich. Aber ich habe einen Job in Salzburg und werde am Freitag gegen die Capitals an der Bande stehen."