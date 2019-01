Stabile Defensive soll Salzburg CHL-Finaleinzug ebnen

Red Bull Salzburg benötigt am Mittwochabend (20.20 Uhr/live ORF Sport+) im Bruderduell mit Red Bull München einen Heimsieg, um erstmals ins Finale der Champions Hockey League (CHL) einzuziehen. "Wir brauchen wieder so eine stabile Defensive wie beim ersten Spiel in München und müssen aber offensiv mehr Chancen kreieren", betonte Verteidiger Dominique Heinrich mit Blick auf das 0:0 im Hinspiel.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JFK Dominique Heinrich (r.) freut sich schon auf Gegner München