Was hat sich beim EC Red Bull Salzburg, amtierender heimischer Eishockeymeister, seit Ende September geändert? Nichts. Schon damals überzeugten Hughes & Co. in der Champions League mit Topleistungen und waren in der Erste Bank Liga nicht zum Anschauen. Mittlerweile ist der Sensationsrun ins CHL-Halbfinale Geschichte. Eine Wiederholung im nächsten Herbst wird es nicht geben: Zwei der drei Plätze sind an Graz und Wien (de facto) vergeben, bliebe der EBEL-Titel als letzte Qualifikationschance. Doch da setzt es eine Blamage nach der nächsten für die Bullen. Das zeugt von keinem besonderen Charakter mancher Spieler, aber auch von einer tiefen Kluft zwischen Cheftrainer und Mannschaft.