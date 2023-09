Start ICE Hockey League: "Wir haben am Rücken die Zielscheibe" - Ein Blick in die Kabine der Eisbullen

Die ICE Hockey League startet gleich mit dem Knaller Red Bull Salzburg - KAC in die neue Saison. Die Vorfreude bei den Salzburgern ist fast überbordend, die Erwartungen auch.

Ein Mal im Jahr öffnen auch Salzburgs Eishockey-Profis ihr "Allerheiligstes": Beim "Open Locker Room" bittet man wie die Vorbilder in Nordamerika zum lockeren Gespräch in den Kabinentrakt. In dem 25 großteils bärtige Männer ein Strahlen in den Augen hatten wie ...