FC Liefering - Bayern München II im SN-Livestream

Das erste Testspiel der Jungbullen in der Saisonvorbereitung erfolgt am Samstag gegen die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. Sie können das Match im Livestream auf sn.at verfolgen.

Alles neu beim FC Liefering: Nicht nur im Kader sind wieder jede Menge neuer Talente zu sehen. Auch auf der Trainerbank gab es einen Wechsel, der bisherige DFB-Nachwuchscoach Michael Feichtenbeiner betreut in der kommenden Zweitligasaison die Jungbullen.

Der hoffnungsvolle Nachwuchs um Karim Adeyemi, Adamu Junior und Co. feiert außerdem heuer eine Premiere: Erstmals wird Red Bull Salzburg eine Gruppenphase in der UEFA Youth League bestreiten. Im europäischen Nachwuchsbewerb, den die Salzburger 2017 gewonnen haben, trifft die U19 auf die selben Clubs wie die Red-Bull-Profis in der Champions League.

Das Kräftemessen mit den "kleinen" Bayern hat Tradition in der Vorbereitung des FC Liefering. Die Münchner sind heuer nach acht Jahren Pause wieder in der 3. Liga vertreten. Einige Akteure haben auch schon bei den Profis unter Niko Kovac Bundesligaluft geschnuppert. Die "Salzburger Nachrichten" präsentieren diese reizvolle Begegnung am Samstag (14 Uhr) im Livestream.

