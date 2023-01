FC Liefering: Co-Trainer Zlatko Junuzovic geht zur Fortbildung nach New York

46 Tage vor dem Start in die Frühjahrsspiele in der Zweiten Liga hat der FC Liefering zum Trainingsauftakt eine Personalie aus seinem Trainerstab bekanntgegeben.

Zlatko Junuzovic, seit Meisterschaftsstart Co-Trainer der Lieferinger, zieht es nach New York, wo er bei den Red Bulls ein mehrmonatiges Trainer-Fortbildungsprogramm absolviert. Junuzovic trifft im Big Apple auf einen Landsmann: Der aus Kuchl stammende Gerhard Struber ist Cheftrainer bei RB New York.

Und der hätte den 55-fachen ÖFB-Internationalen im Vorjahr sogar noch als Spieler haben können. Der Transfer des im vergangenen September 35 Jahre alt gewordenen Junuzovic kam wegen des Verjüngungsprogrammes des Red-Bull-Teams aber nicht zustande.

An Junuzovic' Stelle in Liefering ist der 37-jährige Japaner Yuki Myazawa, zuletzt Co-Trainer der Salzburger U16-Akademie-Mannschaft, neu im Team und wird die Co-Trainer-Position gemeinsam mit Thomas Sageder ausfüllen.

Der Auftakt in die Frühjahrsspiele der Zweiten Liga ist für das Wochenende 24. bis 26. Februar angesetzt. Liefering tritt am Freitag (24. Februar; 18.10 Uhr) auf der Hohen Warte gegen die Vienna an.