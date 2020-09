FC Liefering: Der Blick geht nach oben

Beim FC Liefering wollen sich die nächsten Talente für den Aufstieg zu den Red-Bull-Profis empfehlen. So auch David Affengruber, der als 19-Jähriger schon ein Routinier im Team ist.

Zurück in die Zukunft, heißt es für den FC Liefering mit Beginn der neuen Saison. Nach zwei Jahren Pause wird wieder die Untersbergarena in Grödig Heimstätte der Jungbullen. Der Auftakt in die 2. Liga erfolgt am Sonntag (12.30 Uhr) gegen Aufsteiger Rapid Wien II.

"Am besten wäre, wenn wir dort weitermachen, wo wir im Frühjahr aufgehört haben", gibt Innenverteidiger David Affengruber die Zielrichtung vor. "Der Plan ist jedenfalls, besser in die Gänge zu kommen als vorigen Herbst." Da ...