FC Liefering nach 1:1 gegen Klagenfurt nur Zwölfter

Zum Abschluss einer miserablen Saison konnte das Farmteam von Red Bull Salzburg erneut keinen Sieg einfahren.

Der FC Liefering hat die schlechteste Saison seit dem Aufstieg in die 2. Liga auf dem zwölften Platz abgeschlossen. Das letzte Match der Jungbullen war ein Spiegelbild der verkorksten Saison, gegen Austria Klagenfurt reichte es für das Team von Trainer Janusz Gora nur zu einem 1:1 (1:1). In den letzten fünf Spielen kam der FC Liefering somit nur zu zwei Zählern.

Die Jungbullen erwischten bei sommerlichen Bedingungen in Grödig einen optimalen Start. Nikola Stosic schickte Alexander Schmidt ideal in den Strafraum, der Youth-League-Finalheld von 2017 überspielte noch den Torhüter und schloss zum 1:0 ab (7.). In der Folge kamen die Gäste immer mehr auf. Der Ex-Lieferinger Marco Hödl schoss aus kurzer Distanz daneben (32.), Benedikt Pichler hatte mit einem Kopfball Pech (34.). An seiner ehemaligen Wirkungsstätte Grödig war es dann aber Pichler, der nach einem Solo den Ausgleich erzielte (39.). Hödl wude bei einem weiteren Treffer wegen Abseits zurückgepfiffen (44.).

Nach der Pause erhöhte Liefering wieder den Druck. Die optische Überlegenheit konnte aber wie schon so oft in diesem Spieljahr nicht in zählbare Erfolge umgemünzt werden.

FC Liefering spielte mit: Antosch; Ludewig, Oroz, Barry, Berger (46. Prass); Stosic, Pokorny, Schmidt (56. Tekir), Sturm (85. Seiwald); Junior, Niangbo.

Quelle: SN